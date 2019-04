POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Friedrichshafen

Ruhestörung

Während einer Streifenfahrt wurden in der Nacht auf Dienstag gegen 01.45 Uhr die eingesetzten Beamten von Passanten angesprochen und auf eine herumschreiende Person im Bereich der Einmündung Paulinen-/Karlstraße aufmerksam gemacht. Dort konnte ein sehr aufgebrachter 40-jähriger Fußgänger angetroffen werden. Der Mann stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Verlauf der Sachverhaltsabklärung stellte sich heraus, dass der 40-Jährige zuvor in einem nahegelegenen Restaurant mit anderen Gästen in verbale Streitigkeiten geraten war. Aus diesem Grund war er aus dem Lokal komplimentiert worden und tat seinen Unmut darüber laut brüllend auf der Straße kund. Seitens der Beamten wurde dem Ruhestörer ein Platzverweis erteilt, dem er auch nachkam.

Kressbronn

Mann schlägt Familie

Weil er seine Ehefrau und zwei Kinder körperlich misshandelt haben soll, musste ein 31-jähriger Mann am Montagabend die gemeinsame Wohnung auf Anweisung der eingesetzten Polizeibeamten verlassen. Die Ehefrau hatte zuvor der Polizei mitgeteilt, dass sie und die Kinder im Rahmen eines Streites von dem Mann geschlagen worden seien, dabei soll der 31-Jährige alle drei Personen verletzt haben. Dem stark unter Alkoholeinfluss stehenden Mann wurde ein Platzverweis für die nächsten vier Werktage ausgesprochen, er musste den Wohnungsschlüssel aushändigen. Im Falle der Nichtbefolgung wurde ihm Polizeigewahrsam angedroht.

Kressbronn

Unfall durch Wendemanöver

Ein schwer verletzter Kraftradfahrer und Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro an einem Pkw sowie dem Kraftrad ist die Bilanz eines Unfalls am Montag gegen 10.00 Uhr auf der B 467. Ein 63-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Bundesstraße 467 von Kressbronn kommend in Fahrtrichtung Tettnang, hinter ihm war ein 38-jähriger Kraftradfahrer unterwegs. Der 63-jährige Audi-Lenker fuhr an der Einmündung zum Zubringer zur Bundessstraße 31 vorbei, verlangsamte kurz darauf seine Fahrtgeschwindigkeit und leitete zeitgleich ein Wendemanöver ein. Er wollte offenbar auf der Bundesstraße über den in der Fahrbahnmitte befindlichen Linksabbiegestreifen über die Gegenfahrspur hinweg wenden. Zum gleichen Zeitpunkt überholte der Kraftradlenker den Audi, obwohl eine unklare Verkehrslage in Verbindung mit einer durchgezogen Fahrbahnbegrenzung vorhanden war. Der Kraftradlenker wurde von der linken Fahrzeugseite des wendenden Pkw erfasst und linksseitig von seinem Fahrzeug abgeworfen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert und stationär aufgenommen.

Friedrichshafen

Drogen am Steuer

Aufgrund seines unsicheren Fahrverhaltens wurde ein 46-jähriger Pkw-Lenker aus Österreich in der Nacht auf Dienstag gegen 02.00 Uhr in der Barbarossastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf die wiederholten Anhaltesignale der Polizeistreife hatte er zuvor erst sehr verzögert reagiert. Da bei der Kontrolle Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum festgestellt wurden, veranlassten die Beamten einen Drogentest, der positiv auf Amphetamin reagierte, weshalb im Klinikum Friedrichshafen anschließend eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Friedrichshafen

Gasalarm

Zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten kam es am Montagabend gegen 21.45 Uhr in der Ehlersstraße. Eine Bewohnerin hatte Gasgeruch bemerkt, zudem hatte ein installiertes Warngerät ausgelöst. Durch die Feuerwehr und Mitarbeiter des Stadtwerks am See wurden sofort Messungen vorgenommen, die allerdings nur einen sehr unerheblichen Wert ergaben. Außerdem wurde vorsorglich eine etwa zwanzigminütige Evakuierung des Hauses veranlasst. In allen Wohnungen konnten keine Gaswerte festgestellt werden. Seitens der Feuerwehr und des Stadtwerks wurde der betroffenen Familie empfohlen, die ordnungsgemäße Funktion der Warmwassergastherme von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen.

Friedrichshafen

In Hundeleine verheddert

Schwer verletzt hat sich am Montag gegen 13.45 Uhr eine 67-jährige Frau bei einem Unfall im Eichenmühleweg. Die Frau war mit ihrem Hund unterwegs, als ein 82-jähriger Radfahrer aus Unachtsamkeit über die Hundeleine fuhr, die sich dann im Radreifen verfing. Durch den Ruck stürzte die 67-Jährige zu Boden und musste mit einem Armbruch ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Friedrichshafen

Langeweile im Stau

Auf eine merkwürdige Idee kamen zwei junge Frauen am Montagnachmittag gegen 17 Uhr auf der B 31, Höhe Bodenseecenter. Eine Pkw-Fahrerin teilte der Polizei mit, dass an der Beifahrerseite eines BMW eine Skateboardfahrerin hängt und sich vom Auto mitziehen lässt. Die Fahrerin und ihre Freundin gaben gegenüber den eingetroffenen Beamten an, dass sie im Stau auf die Idee kamen, nebenher noch ein wenig Skateboard zu fahren. Die Lenkerin machte währenddessen von der "Skateboardmitfahrt" der Freundin ein Video mit ihrem Handy. Die Geschwindigkeit im Stau betrug etwa 10 bis 20 km/h. Die Polizisten führten ein verkehrserzieherisches Gespräch und fertigten eine Anzeige gegen die reumütige Fahrerin.

Friedrichshafen-Ailingen

Brand

Wegen eines Flächenbrandes im Bereich eines Hochsitzes am Waldrand kam es am Samstag zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Bereich des Gerbehofes. Das Feuer war laut erster Befragung von Zeugen im Bereich des Hochsitzes ausgebrochen und hatte dann auf umliegende Äste übergegriffen. Es konnte durch die FFW Friedrichshafen schnell vollständig abgelöscht werden. Ob es sich um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt oder ob sich das Feuer selbst entzündet hat, kann derzeit noch nicht bestimmt werden. Hinweise auf einen Verursacher liegen nicht vor.

Überlingen

Fahrradfahrer verletzt

Zwei verletzte Rennradfahrer sowie ein Sachschaden von rund 8000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 14.30 Uhr auf der L 205 zwischen Lippertsreute und Owingen. Eine 84-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Pkw auf der L 205 in Richtung Ernatsreute und bog nach rechts in Richtung Wackenhausen ab. Dabei achtete sie nicht auf drei vorrangberechtigte Rennradfahrer, die hintereinander in Richtung Lippertsreute unterwegs waren. Ein 58-jähriger Mann und eine 55-jährige Frau konnten nicht mehr ausweichen und fuhren in die Beifahrerseite des Pkw. Sie wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Hagnau

Verkehrsunfall

In einer Apfelbaumplantage endete am Montag gegen 16.45 Uhr die Fahrt eines 71-jährigen Daimler-Fahrers im Bereich der K7746, Ittendorfer Straße. Der 71-Jährige fuhr von Ittendorf kommend in Richtung Hagnau. Auf Höhe der dortigen Apfelplantagen kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der rechten Fahrbahn ab und schanzte über einen Betonstein in die Plantage. Bei dem Unfall wurden mehrere Apfelbäume beschädigt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Überlingen

Auto weggerollt

Sachschaden von 10.000 Euro an einem Audi entstand am Montag gegen 08.30 Uhr beim Helios Spital. Der Fahrer des Audi hatte den Wagen abgestellt, dabei die Handbremse nicht angezogen und auch keinen Gang eingelegt. Der Pkw rollte daraufhin rückwärts gegen eine Hausecke des Spitals.

Markdorf

Nazi-Parolen

Zeugen meldeten am Sonntag gegen 19.45 Uhr drei betrunkene Personen, zwei Männer und eine Frau, die in der Kreuzgasse Fußgänger anpöbeln und Nazi-Parolen rufen würden. Eine der Personen konnte kurze Zeit später an der Wohnadresse angetroffen werden. Der Mann war hochgradig aggressiv und zunächst unkooperativ gegenüber den Beamten. Nach einem Gespräch konnten seine Personalien und die der beiden anderen Beteiligten aufgenommen werden. Alle drei werden wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gemäß § 86a StGB angezeigt.

