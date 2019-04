Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

SINGEN Samstag, gegen 03.30 Uhr, versuchte unbekannte Täterschaft die Schaufensterscheibe eines Schmuckgeschäfts in der Ekkehardstraße mittels eines Steins einzuschlagen. Die einbruchsichere Scheibe hielt Stand, so dass die Täterschaft keinen Zugriff auf den ausgelegten Schmuck erlangte. Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch werden an das Polizeirevier Singen erbeten. Telefonnummer 07731-888-0

Rückfragen bitte an:

Ehninger

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell