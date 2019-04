Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Sigmaringen

Polizeiliche Hilfeleistung

In Not befand sich der 78-jährige Lenker eines Motorrollers am Donnerstag gegen 05.45 Uhr in der Friedhofstraße. Der Rollerfahrer war auf seiner Fahrt auf das Bankett geraten und in einen Graben abgerutscht, wobei er unter dem Roller zu liegen kam. Dem Rentner gelang es nicht, sich aus eigener Kraft aus seiner misslichen Lage zu befreien. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen wurde auf den unverletzten Mann aufmerksam und half ihm zurück auf die Straße, wo er seine Fahrt fortsetzen konnte.

Meßkirch

Unfallflucht

Der Lenker eines unbekannten Pkw beschädigte im Zeitraum von Montag, 11.00 Uhr, bis Dienstag, 20.30 Uhr, vermutlich beim Einbiegen von der Jahn- in die Wilhelm-Krauth-Straße, den im dortigen Bereich geparkten Fiat Panda des geschädigten Fahrzeughalters. Am FIAT-Panda entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher erbittet der Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575 2838.

Schwenningen (Heuberg)

Auftreten eines "Spanners"

Eine Begegnung der unangenehmen Art hatte am Mittwoch gegen 22.00 Uhr die 39-jährige Inhaberin einer Wohnung im Bereich Laubühl. Als sich die Frau im Badezimmer die Zähne putzte, wurde sie darauf aufmerksam, dass ein ihr unbekannter Mann sie von draußen durch das Badezimmerfenster beobachtete. Die Geschädigte sprach den Täter an und drohte mit der Verständigung der Polizei. Der Spanner flüchtete vom Grundstück und verschwand in der Rundstraße. Um besser an das erhöhte Badezimmerfenster der Geschädigten zu gelangen, führte der Täter eine Holzleiter mit sich. Die Geschädigte beschrieb ihn als eher klein, normale Statur, rundes Gesicht, südländische Erscheinung. Er trug ein schwarzes Kapuzen-Shirt, die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Hinweise erbittet der Polizeiposten Stetten am kalten Markt, Tel. 07573 815.

Mengen

Trunkenheitsfahrt

Deutlich alkoholisiert war der 59-jährige Lenker eines Volkswagen, der in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 00.30 Uhr in der Blochinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration befindet sich nahe am Grenzwert zu einer Straftat, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird entscheiden, ob dem Betroffenen ein Bußgeld mit Fahrverbot oder ein Strafverfahren mit Entziehung der Fahrerlaubnis droht.

Pfullendorf

Diebstahl

Nach Ladenschluss wurde der Marktleiter eines Lebensmittelmarktes in der Otterswanger Straße am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr auf einen 78-jährigen Mann im Bereich der Leergutcontainer aufmerksam. Die durch den Marktleiter zugezogene Polizei überprüfte den Rentner und fand in seinem Pkw eine größere Menge Pfandgut, die der Mann aus einem der offenen Container entwendet hatte. Gegen den Beschuldigten folgt eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Rückfragen bitte an:

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell