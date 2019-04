Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte am Montag zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr einen im Höhenweg abgestellten Motorroller. Der Roller wurde vermutlich umgeworfen, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-2222, zu wenden.

Konstanz

Diebstahl aus Kirche

Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum vom 30.03.19 bis 31.03.19 im Konstanzer Münster ein Altarkreuz. Das Kreuz ist ca. 30 Zentimeter lang und 20 Zentimeter breit. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Kreuzes geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Lutherplatz, Tel. 07531/914548, zu informieren.

Konstanz

Fahrzeug zerkratzt

Ein unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 15.30 Uhr, einen in der Richentalstraße am Straßenrand abgestellten Pkw. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-2222, in Verbindung zu setzen.

L 194 / Eigeltingen

Kinder auf Landesstraße verlaufen

Mehrere Autofahrer teilten am Mittwoch gegen 17.45 Uhr über Notruf mit, dass zwei kleine Kinder im Bereich der L 194 unterwegs seien. Bei der sofortigen Überprüfung konnten die Beamten eine Frau und zwei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren am Fahrbahnrand der Landesstraße feststellen. Die Frau hatte, nachdem sie die Kinder dort laufen sah, sofort angehalten und die Polizei informiert. Auf Nachfrage gaben die zwei an, sich verlaufen zu haben, weshalb sie von den Beamten nach Hause gebracht wurden.

Singen

Diebstähle - Zeugen gesucht

In den vergangenen Nächten wurden mehrere Motorroller im Bereich der Enge Straße, Scheffelstraße und der Alpenstraße entwendet. Die Roller wurden in der Zwischenzeit wieder aufgefunden, dennoch sucht die Polizei noch nach den Tätern und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

