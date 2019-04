POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Einen Leichtverletzten sowie Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Ravensburger Straße. Ein 33-jähriger Pkw-Lenker fuhr an einer Ampel zunächst an, nachdem diese auf Grün umgeschaltet hatte, musste dann aber verkehrsbedingt nochmals anhalten. Ein hinter ihm fahrender 64-jähriger Mann konnte ebenfalls noch rechtzeitig stoppen. Die dahinter befindliche 44-jährige Unfallverursacherin erkannte die Situation zu spät, fuhr auf den Pkw des 64-Jährigen auf und schob diesen noch auf das Fahrzeug des 33-Jährigen. Durch die Kollision zog sich der 64-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 06 Uhr in der Paulinenstraße. Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer fuhr von der Montfortstraße her kommend möglicherweise bei Rot in die Kreuzung ein und stieß im Kreuzungsbereich mit dem bevorrechtigten Pkw eines aus Richtung Ravensburger Straße kommenden 71-jährigen Mannes zusammen. Durch die Kollision wurde der Wagen des 71-Jährigen so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Nachdem er auf dem Parkplatz des Bodenseecenters vor dem Baumarkt vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen neben ihm geparkten silbernen BMW gestreift und hierdurch nicht unerheblich beschädigt hatte, entfernte sich ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr unerlaubt vom Unfallort. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen-Kluftern

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 25-jähriger Pkw-Lenker, welcher von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Mittwochabend in Kluftern kontrolliert wurde. Nach einem positiven Vortest veranlassten die Beamten bei dem Mann die ärztliche Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.

Eriskirch

Schwerverkehrskontrollen

Am Mittwoch führten Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen in Zusammenarbeit mit Kollegen des Zolls in der Zeit von 09 bis 14 Uhr Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs auf der B 31 durch. Hierbei wurden rund 30 Lkw, etwa 20 Kleintransporter sowie ein Reisebus einer ganzheitlichen Überprüfung sowohl hinsichtlich technischer Mängel an den Fahrzeugen als auch im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Transportvorschriften oder gegen Lenk- und Ruhezeiten der jeweiligen Fahrer unterzogen. Im Ergebnis wurden vier Verstöße gegen Vorschriften des Fahrpersonals, vier Beanstandungen im Bereich Gefahrgut, zwei Beanstandungen bei der Ladungssicherung, zwei zollrechtliche Verstöße sowie diverse weitere Tatbestände festgestellt und geahndet. Einem Sattelzuglenker wurde aufgrund erheblicher technischer Mängel an seinem Fahrzeug, einem weiteren aufgrund zu hoher und zu breiter Ladung die Weiterfahrt bis zur Beseitigung des jeweils ordnungswidrigen Zustandes vorläufig untersagt.

Meckenbeuren

Verkehrsunfallflucht

Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern, entfernte sich der 80-jährige Lenker eines Wohnmobils unerlaubt vom Unfallort, nachdem er am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr auf einem fremden Grundstück im Pfauenweg wendete und hierbei mit seinem Fahrzeug einen Carport streifte. Durch eine Nachbarin konnte der Vorgang beobachtet und das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs notiert werden. Das Wohnmobil wurde später durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen in der Nähe parkend festgestellt und der Fahrzeugführer ermittelt. Er gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Überlingen

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Merklich unter Alkoholeinwirkung stand ein 42-jähriger Pkw-Lenker, welcher von Beamten des Polizeireviers Überlingen am späten Mittwochabend im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest bestätigte den anfänglichen Verdacht der Beamten. Der Mann wird nun mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen müssen.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag gegen 09.30 Uhr an der Kreuzung "Zum Degenhardt" / Rengoldshauser Straße. Ein 53-jähriger Pkw-Lenker wollte aus dem "Degenhardt" kommend die Rengoldshauser Straße in Richtung Heiligenbreite überqueren und übersah hierbei den aus Richtung Waldorfschule kommenden, bevorrechtigten Pkw eines 31-jährigen Mannes. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde niemand.

Salem

Leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Einen Leichtverletzten sowie Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr auf der L 200a zwischen Salem und Tüfingen an der Abzweigung zum Affenberg. Die 17-jährige Lenkerin eines Motorrollers befuhr die L 200a aus Richtung Salem kommend in Richtung Tüfingen und geriet auf regennasser Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen. Sie kam mit ihrem Zweirad zu Fall und prallte gegen den entgegenkommenden Pkw einer 54-jährigen Frau. Während die Zweiradlenkerin sowie die Autofahrerin augenscheinlich unverletzt blieben, zog sich der auf dem Roller der 17-Jährigen mitfahrende 23-jährige Sozius durch den Sturz leichte Verletzungen zu.

