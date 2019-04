Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Gammertingen

Freund und Helfer

Einem auswärtigen Lenker eines Elektromobils ermöglichte der Polizeiposten Gammertingen am Montagvormittag den Zugang zu einer der neu in der Bahnhofstraße beim Bahnhof eingerichteten Elektroladestationen. Diese waren durch geparkte Pkw mit Verbrennungsmotoren blockiert. Die Ladestationen sind noch nicht gekennzeichnet und als solche offensichtlich noch nicht in der Bevölkerung bekannt. Der Lenker des E-Autos konnte nach einer Schnellladung seinen Weg fortsetzen.

Hettingen

Fischwilderei

Ein Zeuge beobachtete zwei Angler am Sonntagabend um 22.00 Uhr an der Lauchert auf Höhe der Molkebrücke, im Bereich der Bahnhofstraße. Der Zeuge informierte den berechtigten Pächter des Fischwassers. Als dieser eintraf, war noch einer der beiden Männer an der Lauchert, er flüchtete jedoch in Richtung Hauptstraße. Den Fang hatte er zuvor noch in die Lauchert geworfen. Hinweise auf die beiden unberechtigten Angler erbittet der Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574 921687.

Hettingen

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Der 18-jährige Lenker eines Peugeot fuhr am Montag, gegen 08.15 Uhr, auf der Kreisstraße von Inneringen in Richtung Trochtelfingen. Er kam auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und Unachtsamkeit auf den Randstreifen. Der Fahranfänger übersteuerte sein Fahrzeug und verlor die Kontrolle. Der Peugeot kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Nach ambulanter Behandlung konnte der Fahrer des Peugeot wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Kfz

Ein schwarz lackierter Mercedes, E-Klasse, Elektroantrieb, war am Sonntag, im Zeitraum von 00.00 bis 16.00 Uhr in der Achbergstraße im Bereich der Einmündung des Kalkofenwegs geparkt. Während der Abstellzeit des Pkw wurde die Lackierung auf der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand vollständig zerkratzt. An dem Fahrzeug entstand ein beträchtlicher Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0.

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Kfz

Im Zeitraum von Sonntag bis Montagnachmittag beschädigten unbekannte Täter einen auf einem Parkplatz in der Hornsteiner Straße, beim Gebäude Nr. 32, am Ende der Sackgasse, geparkten Audi A4. An dem Fahrzeug wurde der vordere linke Reifen zerstochen. Der Sachschaden beträgt etwa 150 Euro.

Sigmaringen

Grober Unfug

Vier Jugendliche im Alter von 14 Jahren konnte eine Polizeistreife am Montagabend gegen 17.30 Uhr aufgreifen, nachdem sie im Übermut im Bereich der Freibad-Baustelle eine Baustellentoilette umgeworfen hatten. Da durch die Tat zufällig kein Sachschaden und keine Verschmutzung entstanden waren, blieb es bei der Wiederherstellung des ursprünglichen Standes, was durch die Polizei überwacht wurde.

Sigmaringen

Diebstahl

Die Mutter eines zweijährigen Kindes wurde am Sonntagnachmittag gegen 14.00 Uhr am Karlsplatz Opfer eines Diebstahls. Solange sie ihrem Kind in einer Eisdiele ein Eis kaufte, ließ sie ihre Tasche unbeaufsichtigt auf dem Dreirad des Kindes liegen. Während sie sich in der Eisdiele aufhielt, entwendeten unbekannte Täter aus der Tasche die Geldbörse der Geschädigten.

Leibertingen

Verstoß gegen Sozialvorschriften

Die Kontrolle des Fahrers eines Lieferdienstes durch die Verkehrspolizei Sigmaringen führte zur Feststellung von Verstößen gegen Sozialvorschriften und die Straßenverkehrsordnung. Tageskontrollblätter waren nicht ordnungsgemäß verwahrt und teilweise unvollständig. Die im Transportraum des Fahrzeugs aufbewahrten Pakete waren nicht gegen Verrutschen und Beschädigung gesichert. Die Ermittlungen führten zum Ergebnis, dass dem Betroffenen zur ordnungsgemäßen Ausübung seiner Pflichten als Fahrzeugführer und Mitarbeiter die hierzu erforderliche Unterstützung seines Unternehmers fehlt, weshalb auch dieser einer Anzeige bei den zuständigen Bußgeldbehörden entgegen sieht.

Mengen

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauch

Gegen einen 39-jährigen Kreisbewohner ermittelt der Polizeiposten Mengen. Den Erkenntnissen zu Folge hatte der Beschuldigte entwendete Kennzeichen an seinem Pkw angebracht und ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen. Zum Verhängnis wurden dem Beschuldigten zwei Bußgeldverfahren wegen zu schnellem Fahren, die zunächst wegen der falschen Kennzeichen nicht zu klären waren.

Ostrach

Sachbeschädigungen

Mehrere Sachbeschädigungen im Ostracher Ortskern beschäftigen das Polizeirevier Bad Saulgau. Am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag warfen Unbekannte mehrere Steine gegen ein beim Rathaus geparktes E-Mobil der Marke Renault Zoe, wodurch die Front- und mehrere Seitenscheiben des Fahrzeugs zerstört wurden. An dem Fahrzeug entstand beträchtlicher Sachschaden. Am Montagabend, im Zeitraum von 19.00 bis 22.00 Uhr, wurde in der Kirchstraße vor dem Pfarrsaal die dortige Bepflanzung angegangen. Pflanzen wurden aus einem Pflanzgefäß herausgerissen, das Gefäß selbst in die Ostrach geworfen. Ebenfalls am Montagabend oder in der Nacht zum heutigen Dienstag besprühten unbekannte Täter die Wand des Fahrgastunterstandes beim Gebäude Hauptstraße 19 mit den Kürzeln "W M" oder "WoMo" Zur Klärung der geschilderten Taten nahm das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, jeweils die Ermittlungen auf und bittet hierzu um Hinweise aus der Bevölkerung.

