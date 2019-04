Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

--

Ravensburg

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Samstag, 08.00 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr, eine Hinweistafel an der Eingangstüre des Gebäudes B der Neuwiesen-Grundschule im Riempp-Weg. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu informieren.

Ravensburg

Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht

Ein 27-jähriger Fiat-Lenker versuchte am Dienstagmorgen gegen 01.00 Uhr in der Ravensburger Innenstadt vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten wollten den Autofahrer auf der Friedrichshafener Straße kontrollieren und forderten ihn mit einem Signal auf, anzuhalten. Zunächst blieb der Fahrer stehen, als die Beamten jedoch den Streifenwagen verließen und fast auf Höhe der Fahrertüre waren, gab der Fiat-Lenker Gas, wendete und flüchtete in Richtung Innenstadt. Mit überhöhter Geschwindigkeit raste er stadteinwärts und verlor einmal sogar kurzfristig die Kontrolle über sein Fahrzeug. Eine Fußgängerin konnte sich in letzter Sekunde durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. In der Oberen-Breite-Straße stellte der 27-Jährige sein Fahrzeug ab und versuchte zu Fuß zu flüchten. Den Polizisten gelang es jedoch den Mann einzuholen und vorläufig festzunehmen. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb die Beamten ihn später in ein Krankenhaus brachten und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs und seiner Bekleidung konnte ein Joint, eine Bargeldsumme im vierstelligen Bereich sowie ein Messer aufgefunden werden. Des Weiteren ergaben Ermittlungen, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 27-Jährige in Gewahrsam genommen. Personen, die zur fraglichen Zeit gefährdet wurden oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/995-1016, zu wenden.

Bad Wurzach

Verkehrsunfall

Ein schwer verletzter Radfahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 07.00 Uhr an der Kreuzung Breiteweg / Ruezstraße ereignet hat. Ein 39-jähriger Radfahrer missachtete die Vorfahrt eines 33-jährigen Volvo-Fahrers, sodass es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision kam. Der Radfahrer wurde über den Lenker abgeworfen und stürzte mit dem Kopf und der Schulter auf die Straße. Zur Unfallzeit trug er keinen Helm. Schwer verletzt wurde der 39-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Isny

Verkehrsunfall

Rund 16.000 Euro Sachschaden und ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 10.25 Uhr an der Kreuzung Kemptener Straße / Bufflerweg ereignet hat. Eine 78-jährige Autofahrerin befuhr die Kemptener Straße, bog links in den Bufflerweg ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines entgegenkommenden 49-jährigen Postfahrzeug-Fahrers. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, das Postfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Kißlegg

Betrunkene Autofahrerin

Beamte überprüften am Dienstagmorgen gegen 01.30 Uhr einen Pkw, der mit laufendem Motor und heruntergelassenen Scheiben neben der L 265 gegenüber der Grastrocknung Kißlegg stand. Auf dem Fahrersitz schlief eine Frau und es konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Als die Frau nach einigen Versuchen endlich wach wurde und einräumte gefahren zu sein, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab rund 2 Promille. Im Krankenhaus veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde im Anschluss ihr Führerschein beschlagnahmt.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell