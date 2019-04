POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Auto gestreift

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit von Samstagabend, 17.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 13.00 Uhr, in Höhe des Gebäudes De-Trey-Straße 2 begangen hat. Der Unbekannte wendete dort vermutlich und streifte einen in der Straße abgestellten Fiat. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Sachbeschädigung

Den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand der Straße "Am Pfeiferhölzle" beim Königsbau abgestellten Pkw hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag abgetreten und dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Tätliche Auseinandersetzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen mehrere Personen, die am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf dem Döbeleplatz aneinander geraten sind. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mann einer 61-jährigen Frau in die Gesäßtasche gegriffen und sie beleidigt haben. Als der Begleiter der Frau auf den Vorfall aufmerksam wurde, kam es zu Tätlichkeiten zwischen den Lagern der beiden Gruppen. Die Ermittlungen der Polizei zu dem handfesten Streit dauern an.

Konstanz

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Anzeichen von Drogeneinwirkung hat die Bundespolizei am Sonntagabend gegen 21.00 Uhr bei einem 49-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie in der Emmishofer Straße kontrollierte. Nach einem Drogentest, der positiv auf THC und Kokain reagierte, veranlassten die hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Konstanz bei dem Pkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten seine Weiterfahrt.

Konstanz

Polizei stellt Revolver sicher

Wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz hat sich ein 45-Jähriger zu verantworten, der am Sonntagabend gegen 20.35 Uhr in einer Gaststätte in seiner Umhängetasche einen Revolver mitführte. Als der Gast das Lokal verließ und seine Tasche vergaß, wurde vom Personal die scharfe Schusswaffe aufgefunden und die Polizei verständigt.

Konstanz

Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Deutlich alkoholisiert war ein 20-Jähriger, der am späten Samstagabend auf dem P+R-Parkplatz am Seerhein in der Reichenaustraße eine private Feier störte und sich dort gegenüber Frauen aufdringlich verhielt. Als er deshalb von den Feiernden abgewiesen wurde, fing er an zu pöbeln und einzelne Personen zu attackieren. Bevor eine Streifenwagenbesatzung eintraf, trat der junge Mann aus Verärgerung noch mehrfach gegen zwei Mülleimer und riss einen dabei aus seiner Verankerung. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf über 200 Euro. Nachdem die Polizeibeamten dem 20-Jährigen einen Platzverweis erteilt hatten, mussten sie ihn wenig später in Gewahrsam nehmen, da er entgegen der polizeilichen Weisung wieder auf den Platz zurückgekehrt war.

Konstanz

Durch offenes Fenster in Schulgebäude eingestiegen

Wegen Hausfriedensbruch haben sich drei Jugendliche zu verantworten, die in der Nacht zum Sonntag gegen 00.30 Uhr durch ein Fenster in ein Wollmatinger Schulgebäude in der Schwaketenstraße eingestiegen sind. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen sprangen die zunächst Unbekannten aus dem Fenster und flüchteten. Das Trio konnte jedoch mit Unterstützung der Bundespolizei aufgespürt und kontrolliert werden. Bei einem der drei Jugendlichen, einem 17-Jährigen, fanden die Polizisten zudem eine geringe Menge Marihuana, weshalb auch das Zimmer des Tatverdächtigen in Augenschein genommen wurde. In diesem stießen die Beamten auf eine weitere geringe Menge Marihuana und einen Grinder. Der 17-Jährige wurde deshalb auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Konstanz

Mit Drogen erwischt

Wegen Besitzes von Betäubungsmittel hat sich ein 19-Jähriger zu verantworten, der in der Nacht zum Sonntag gegen 01.45 Uhr von Security-Mitarbeitern einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße im Toilettenbereich mit Drogen ertappt wurde. Die Polizei stellte mehrere Gramm Marihuana und Ecstasy-Tabletten sicher, die der junge Mann in einer Umhängetasche mit sich führte.

Gaienhofen

Polizei nimmt Betrunkenen in Gewahrsam

Äußerst renitent verhielt sich ein 22-Jähriger am Sonntagabend in einer Asylbewerberunterkunft. Der erheblich alkoholisierte Mann hatte zuvor Streit mit Mitbewohnern, woraufhin er herumschrie und mit einem Messer in der Hand Drohungen aussprach. Als Polizeibeamte des Polizeireviers Radolfzell das Zimmer des jungen Mannes betraten, wurden sie sofort beleidigt. Da der 22-Jährige immer aggressiver wurde, mussten ihn die Polizisten mit Handschließen fesseln. Auf dem Weg zum Streifenwagen beleidigte er die Beamten weiter und fing an, diese zu bespucken. In der Gewahrsamszelle beim Polizeirevier wurde die psychische Verfassung des Mannes zunehmend auffälliger, weshalb er nach ärztlicher Untersuchung in ein Fachkrankenhaus gebracht werden musste.

Engen

Urkundenfälschung

Einige Ungereimtheiten ergaben sich bei einem 31-jährigen mutmaßlichen Hundehändler, der am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr von Zollbeamten auf dem Rastplatz Hegau(Ost) an der A 81 angetroffen und kontrolliert wurde. Der ausländische Staatsangehörige führte in seinem Fahrzeug einen Kampfhundewelpen in einer Tiertransportbox sowie mehrere Hundepässe mit sich, von denen zwei auf ein und denselben Hund, einen American Staffordshire Terrier, mit unterschiedlichen Impfdaten ausgestellt waren. Ein Vertreter des Veterinäramts beim Landratsamt Konstanz bestätigte, dass der Hundewelpe nicht nach Deutschland eingeführt werden darf. Das Tier zähle zu der Gattung der Kampfhunde und zudem sei das Lebensalter von 15 Wochen noch nicht erreicht. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten ferner Aufzeichnungen und einen Bargeldbetrag von über 1.400 Euro, die den Schluss zuließen, dass der Tatverdächtige bereits mindestens drei Hunde verkauft hat. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz wurden das Bargeld, die Hundepässe und die Unterlagen beschlagnahmt. Der Hundewelpe wurde vom Veterinäramt beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Singen

Ex-Freundin geschlagen

Im Verdacht, in der Nacht zum Sonntag gegen 23.30 Uhr seine Ex-Freundin in der Theodor-Hanloser-Straße geschlagen und am Sonntagabend in der Alpenstraße einem 48-Jährigen einen Kopfstoß versetzt zu haben, steht ein 38-jähriger Mann. Dieser hatte zunächst auf dem Handy seiner ehemaligen Freundin die Telefonnummer eines Bekannten gesehen, was ihn zu der Annahme verleitete, die Frau würde ihn hintergehen. Laut der Geschädigten habe der 38-Jährige sie deswegen geschlagen und auch gewürgt. Bei einer Untersuchung im Krankenhaus konnten jedoch keine Verletzungen bei der Frau festgestellt werden. Bereits am Sonntagabend wurde der Tatverdächtige erneut auffällig, als er nach verbalen Streitigkeiten seinem 48-jährigen Kontrahenten unvermittelt einen Kopfstoß versetzte. Der 38-Jährige konnte wenig später von Beamten des Polizeireviers angetroffen und überprüft werden. Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an.

Singen

Hauswände besprüht

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am Samstagabend gegen 17.00 Uhr die Fassade eines Firmengebäudes in der Julius-Bührer-Straße mit roter Farbe großflächig besprühte. Laut einem Zeugen, der eine Gruppe von Jugendlichen beobachtet hatte, soll der Haupttäter eine schwarze Kapuzenjacke und eine schwarze Jogginghose mit weißen Längsstreifen getragen haben. Vermutlich kommt die Gruppe auch für eine weitere Sachbeschädigung in Frage, die am gleichen Abend oder in der Nacht zum Sonntag in der Hohenkrähenstraße begangen wurde. Auch hier wurde eine Gebäudefassade mit roten unleserlichen Buchstaben und Zahlen besprüht. Personen, die von Samstag auf Sonntag Verdächtiges in den beiden Straßen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Keinen Führerschein und unter Drogeneinwirkung

Augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand ein 35-jähriger Autofahrer, der am späten Samstagabend gegen 22.40 Uhr mit einem Pkw die Rielasinger Straße stadteinwärts befuhr und dabei nach links von der Fahrbahn abkam, wo er mit dem Auto gegen einen Baum prallte. Als eine Verkehrsteilnehmerin, die hinter dem Mann gefahren war, Hilfe leisten wollte, flüchtete der 35-Jährige zu Fuß. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kehrte er jedoch an die Unfallstelle zurück. Die Beamten veranlassten bei dem Tatverdächtigen, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und Anzeichen von Drogeneinwirkung zeigte, die Entnahme einer Blutprobe. Wie sich herausstellte, hatte der 35-Jährige den Schlüssel des Fahrzeuges ohne Wissen des Halters an sich genommen. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Singen

Ohne Beleuchtung unterwegs

Nicht nur ohne Beleuchtung, sondern auch mit seinem Handy telefonierend haben Beamte des Polizeireviers in der Nacht zum Sonntag gegen 00.30 Uhr einen 16-Jährigen mit seinem Fahrrad beobachtet, wie dieser auf der Rielasinger Straße stadteinwärts fuhr. Da der Jugendliche zudem dunkel bekleidet war, untersagte die Streifenwagenbesatzung die Weiterfahrt des 16-Jährigen und zeigte ihn an.

Singen

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich auf der Verbindungsstraße zwischen der L 189 und der Bruderhofstraße ereignet hat. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte neben der Straße einen offensichtlich verunfallten Pkw bemerkt und die Polizei verständigt. Nach der Auffindesituation zu urteilen, war der bislang unbekannte Fahrer des Audi A5 etwa 200 Meter vor der Einmündung in die Bruderstraße nach links von der Straße abgekommen und dort in ein Gebüsch gefahren. Das Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro entstanden ist und das abgeschleppt werden musste, ließ der Verursacher an der Unfallstelle zurück. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer des Autos geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu wenden.

Aach

Mit Mofa gestürzt

Stationär im Krankenhaus behandelt werden muss ein 16-Jähriger, der am späten Samstagabend gegen 23 Uhr mit seinem Mofa in der Singener Straße gestürzt war. Der Jugendliche hatte mit weiteren Jugendlichen mit motorisierten Zweirädern die Straße befahren und war vermutlich bedingt durch einen technischen Defekt, der das Hinterrad blockierte, auf die Fahrbahn gestürzt. Der 16-Jährige, der unter seinem Mofa zu liegen kam, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung seiner nicht gravierenden Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Steißlingen

Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Sachschaden von rund 20.000 Euro ist am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 33 bei Steißlingen entstanden. Der 30-jährige Lenker eines Pkw hatte die Bundesstraße vom Autobahnkreuz Hegau kommend in Richtung Konstanz befahren und in Höhe der Anschlussstelle Steißlingen auf die linke Fahrspur gewechselt, um einem Fahrzeuglenker das Auffahren auf die rechte Spur zu ermöglichen. Hierbei übersah er allerdings einen 50-jährigen Autofahrer, der sich auf dem linken Fahrstreifen befand und einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern konnte.

Stockach

Handfester Streit

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 46-Jährigen, der am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr im Streit einem 31-Jährigen mehrere Faustschläge versetzt und dessen Sweatshirt zerrissen hat. Grund für die Auseinandersetzung war wohl der Umstand, dass der alkoholisierte Tatverdächtige dem 31-Jährigen unterstellt, ein Verhältnis mit einer Familienangehörigen zu unterhalten. Die Betreffende wurde von dem 46-Jährigen darüber hinaus mit üblen Schimpfworten beleidigt.

Hohenfels

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 15.00 Uhr auf der Kreisstraße 6108 zwischen Selgetsweiler und Sentenhardt. Zwei entgegenkommende Pkw streiften sich auf der schmalen Kreisstraße, die 44-jährige Lenkerin des in Richtung Sentenhardt fahrenden Fahrzeugs verlor nach dem Streifvorgang die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baumstamm. Sie wurde hierbei leicht verletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

