POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Nicht unerheblich verletzt wurde ein 25-jähriger Polizeibeamter am späten Freitagabend, nachdem er von einem 19-jährigen jungen Mann eine etwa eineinhalb Meter hohe Terrassenmauer hinuntergestoßen wurde. Der 19-Jährige war zuvor in Ailingen einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, wie er im Bereich der Schule offenbar im Besitz von Joints war. Nachdem die Streife ihn und seine Begleiter kontrollieren wollte, flüchtete die gesamte Gruppe. Der 19-Jährige wurde von dem Beamten verfolgt, rannte in einen Hinterhof und kletterte dort die Mauer auf eine dahinter befindliche Terrasse hoch. Als der 25-jährige Polizeibeamte die Mauer ebenfalls überwand und sich auf der Terrassenfläche gerade aufrichtete, nahm der 19-Jährige Anlauf und stieß den Polizisten rückwärts über die Kante, sodass dieser auf die darunter befindliche Pflasterfläche fiel. Hierdurch verletzte sich der Beamte im Bereich der Hüfte, er musste seinen Dienst abbrechen und sich in ärztliche Behandlung begeben. Der 19-Jährige, der deutlich unter Alkohol- und möglicherweise auch unter Betäubungsmittelbeeinflussung stand, konnte schließlich unter Gegenwehr vom zweiten Beamten der Streife überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Er wird sich nun wegen verschiedener Delikte strafrechtlich zu verantworten haben.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Offenbar mutwillig beschädigte ein unbekannter Täter am Sonntagmorgen gegen 01.15 Uhr die Eingangstüre einer Bankfiliale in der Karlstraße. Zeugenangaben zufolge sei der unbekannte Mann mit voller Wucht gegen die Türe gesprungen, sodass an dieser ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Hinweise zum möglichen Verursacher erbittet das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Kfz

Mindestens drei in der Dorfwiesenstraße geparkte Fahrzeuge beschädigte ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Der Unbekannte zerkratzte die Fahrzeuge mittels eines spitzen Gegenstandes, sodass nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Das Polizeirevier Friedrichshafen erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Tettnang

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro richtete ein unbekannter Fahrzeuglenker an, welcher in der Zeit zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, einen in der Hofrat-Moll-Straße geparkten grauen VW Golf anfuhr und hierbei beschädigte. Nachdem der Unbekannte Unfallflucht beging, bittet der Polizeiposten Tettnang um sachdienliche Hinweise zum möglichen Verursacher unter Tel. 07542/93710.

Tettnang-Obereisenbach

Im Zeitraum zwischen Samstag, 02.30 Uhr, und Sonntag, 11.00 Uhr, beschädigten Unbekannte insgesamt sieben auf dem Parkplatz des Schwimmbads abgestellte Pkw, indem sie an den Fahrzeugen Scheibenwischer abbrachen, Seitenspiegel abschlugen und in einem Fall ein Loch in die Fahrertüre schlugen. Außerdem beschädigten sie eine Jalousie der Mehrzweckhalle. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt, Hinweise zur Identität der Verursacher nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/93710 entgegen.

Kressbronn

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr im Kreisverkehr an der Abfahrt der B 31 bei der dortigen Tankstelle. Ein 63-jähriger Pkw-Lenker, welcher aus Richtung Kressbronn kommend in den Kreisverkehr einfahren wollte, übersah den bereits im Kreisel befindlichen und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 21-jährigen Mannes und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde niemand.

Kressbronn

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand eine 22-jährige Pkw-Lenkerin, welche von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am frühen Sonntagmorgen bei Kressbronn kontrolliert wurde. Die Frau war zuvor durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen, ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den anfänglichen Verdacht der Beamten. Die 22-Jährige musste sich in einem Krankenhaus Blut abnehmen lassen, ihr Führerschein wurde vor Ort einbehalten.

Langenargen/Eriskirch

Pkw-Aufbrüche

Auf bislang unbekannte Art und Weise öffneten unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Fahrzeuge im Bereich Langenargen-Bierkeller und Eriskirch. Sie entwendeten unter anderem in den Pkw aufbewahrte Führerscheine und Zulassungsdokumente, Tankkarten sowie einen Laptop und Werkzeug. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/93160, zu melden.

Meckenbeuren

Straßenverkehrsgefährdung

Durch Flucht entzog sich ein unbekannter Motorrollerfahrer am späten Samstagabend einer polizeilichen Kontrolle in Meckenbeuren. Das mit zwei Personen besetzte Zweirad war den Beamten in der Brochenzeller Straße aufgefallen. Nachdem diese gewendet hatten, um dem Roller nachzufahren, gab dessen Fahrer Gas und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Hierbei kam es in einer Kurve fast zum Sturz, nur durch Glück gelang es dem Fahrer, die Kontrolle über das Zweirad zu behalten. Die Flucht führte über den Bahnhofsplatz durch die Ernst-Lehmann-Straße in die Langenbacherstraße. Hier prallte der Roller in einem Grünbereich an einen Zaun und Fahrer samt Sozius kamen zu Fall. Sie flüchteten weiter zu Fuß vor den verfolgenden Polizeibeamten, hierbei gelang es schließlich, den 18-jährigen Mitfahrer zu stellen. Der Zweiradlenker entkam bislang unerkannt, der 18-Jährige verweigerte jegliche Kooperation. Die Gründe für die Flucht sind derzeit ebenso wie die Identifikation des mutmaßlichen Rollerfahrers Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet daher mögliche Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07541/701-0, zu melden.

Überlingen

Unfallflucht

Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich ein unbekannter Fahrzeuglenker unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr im Parkhaus West in der Christophstraße einen neben ihm geparkten Seat Leon vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und hierbei beschädigt hat. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0.

Markdorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagmorgen gegen 09 Uhr an der Einmündung der Straße "Am Stadtgraben" in die Ravensburger Straße. Eine 30-jährige Frau kam beim Linksabbiegen vom Stadtgraben in die Ravensburger Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein dort verlaufendes Metallgeländer. Sowohl das Geländer als auch der Pkw der Unfallverursacherin wurden beschädigt, die 30-Jährige blieb unverletzt.

