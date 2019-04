Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Konstanz Motorradfahrerin schwer verletzt

Stockach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstag, gegen 16.55 Uhr auf der B 31 ereignete, wurde eine 25-jährige Krad-Lenkerin schwer verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Krad-Lenkerin befuhr die Ludwigshafener Straße in Fahrtrichtung Bodman-Ludwigshafen, übersah beim Linksabbiegen an der Anschlussstelle Stockach-Ost einen entgegenkommenden Pkw Opel und kollidierte mit diesem.

