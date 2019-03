POL-KN: Pressemeldung für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz (ots)

Deggenhausertal - Verkehrsunfall mit anschließender Körperverletzung gegen ein Kind

Opfer einer Körperverletzung wurde nach einem Verkehrsunfall ein 11-jähriger Junge. Dieser war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der L204 in Richtung Wittenhofen unterwegs. Als ihm hier ein 47-jähriger Rennradfahrer entgegenkam, wich der Junge zunächst in die steile Böschung aus, geriet in der Folge zurück auf den Radweg und prallte mit dem Rennradfahrer zusammen. Beide stürzten zu Boden. Aufgebracht durch den Sturz schlug der Rennradfahrer dem Kind mit der flachen Hand ins Gesicht und musste durch einen Passanten von dem völlig aufgelösten und weinenden Kind getrennt werden. Beide Beteiligte wurden durch den Sturz leicht verletzt und ambulant in Krankenhäusern behandelt.

Sipplingen - Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitag, 08.03.2019, gegen 16:30 Uhr, auf der B31 alt von Sipplingen nach Ludwigshafen. Ein in Richtung Ludwigshafen fahrender 49-jähriger PKW-Lenker geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem dort ordnungsgemäß entgegenkommenden LKW. Durch den Aufprall wurde ein Hinterrad des LKW abgerissen und auf die Fahrbahn geschleudert. Hier prallte das Rad gegen zwei weitere, dem LKW folgende PKW und beschädigte diese. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B31 kurzzeitig gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

