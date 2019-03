POL-KN: Pressemeldungen für den Lankreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Bodman-Ludwigshafen - Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfall mit Unfallflucht (Zeugensuche)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit Verkehrsunfall kam es am Samstag, 09.03.2019 gegen 21:55 Uhr auf der B31, von Sipplingen her kommend, am Ortseingang von Ludwigshafen. Ein PKW-Lenker überholte mit einem eingeschalteten, verbotswidrig benutzten Blaulicht an seinem PKW zwei weitere Fahrzeuge und umfuhr hierbei auch eine Verkehrsinsel. Beim Wiedereinscheren drängte er den überholten PKW nach rechts ab, so dass dieser mit dem dortigen Bordstein kollidierte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unberechtigt von der Unfallstelle. Am Verursacherfahrzeug waren zum Zeitpunkt des Unfalls schweizer Kennzeichen angebracht. Ermittlungen ergaben, dass gegen den Fahrzeuglenker bereits ein Führerscheinentzug vorlag. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverlauf geben können oder durch die Fahrweise des PKW ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach (Tel. 07771-93910) zu melden.

Singen - Einbruch in Drogeriemarkt

Zu einem Einbruch in einen Drogeriemarkt kam es am Sonntag, 10.03.2019 gegen 02:50 Uhr in Gottmadingen in der Hauptstraße. Bislang unbekannte Täterschaft hebelte mit brachialer Gewalt die Eingangstüre auf, gelangte so in das Innere, schlug dort eine Vitrine ein und entwendete darin befindliche Elektrogeräte. Noch vor Eintreffen der Polizei gelang dem Täter die Flucht.

