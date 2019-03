Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldung für den Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Bad-Saulgau - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 09.03.2019 gegen 19:20 Uhr in Bad Saulgau beim Kreisverkehr Herbertinger Straße / Wiesenstraße. Ein 19-jähriger PKW Lenker, welcher den Kreisverkehr in Richtung B32 verlassen wollte, verlor infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte um die eigene Achse und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden PKW. Sowohl der 19-Jährige als auch die beiden 49- und 54 Jahre alten Insassen des entgegenkommenden PKW wurden durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

PHK Thorsten Kölling

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell