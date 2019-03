POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Körperverletzung

Wegen des Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen eine Gruppe unbekannter männlicher Personen, die am Montag gegen 23.00 Uhr im Bereich einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße einen 18-jährigen Mann geschlagen haben sollen. Der junge Mann gab an, von den Tätern gefragt worden zu sein, ob er ihnen "Gras" verkaufen könne. Als er dies verneint habe, sei er von einem der Angreifer in den Schwitzkasten genommen worden, während die anderen auf ihn eingeschlagen hätten. Die Gruppe, bestehend aus etwa vier bis fünf Personen, sei dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Laut Beschreibung des Opfers waren die Männer alle etwa 1,80 m groß, zwei von ihnen trugen dunkle Jacken. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Konstanz, Tel. 07531 995 0, erbeten.

Öhningen

Verkehrsunfall

Etwa 3.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 12.15 Uhr in der Straße "Am Rebberg". Eine Autofahrerin fuhr vom Fahrbahnrand an und streifte dabei den Skoda eines herannahenden 78-Jährigen.

Steißlingen

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Etwa 6.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Montag gegen 22.15 Uhr auf der L 223 zwischen Steißlingen und dem Kreisverkehr zum Industriegebiet. An der Einmündung zum Kreisverkehr betreten plötzlich zwei Fastnachtsbesucher, einer in einem roten oder pinkfarbenen Overall, der andere mit einer roten Fransenhose die Fahrbahn, weshalb ein herannahender 19-jähriger Autofahrer erschrak. Dabei geriet er ins Schleudern, prallte gegen ein Geländer und kam neben der Fahrbahn zum Stillstand. Die beiden unbekannten Fußgänger verließen unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Stockach

Sachbeschädigung

Rund 500 Euro Schaden verursachte ein unbekannter Täter zwischen Freitag, 20.00 Uhr und Montag, 08.30 Uhr im Württembergerhofweg. Der Unbekannte zerkratzte den Lack der Fahrertür eines geparkten Toyota. Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Stockach Tel. 07771/9391-0, anzurufen.

