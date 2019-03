POL-KN: Pressemeldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Friedrichshafen

Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

In den Abendstunden des Montags kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Friedrichshafen zu mindestens 41 Anrufen bei älteren Bürgern, in denen versucht wurde, in betrügerischer Absicht durch "falsche Polizeibeamte" Geld und Wertsachen zu erlangen. Nach der zwischenzeitlich bekannten Vorgehensweise versuchten die Unbekannten, die Angerufenen am Telefon davon zu überzeugen, dass in der jeweiligen Nachbarschaft bereits eingebrochen wurde und im Zuge der Festnahme von Tatverdächtigen auch Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei den Angerufenen auftauchten. Um mögliche Wertsachen in Sicherheit zu bringen, wurden die Angerufenen aufgefordert, Bargeld und sonstige Vermögenswerte an Beamte der Kriminalpolizei zu übergeben, welche in Kürze vorbei kommen würden. Da die Masche mittlerweile zunehmend bekannt ist, durchschauten alle Angerufenen die betrügerische Absicht, ließen sich auf keine weiteren Verhandlungen ein und verständigten umgehend die echte Polizei. Ein Vermögensschaden entstand in keinem der bislang angezeigten Fälle.

Friedrichshafen

Umstürzender Baum trifft Pkw

Großes Glück hatte ein 40-jähriger Pkw-Lenker am Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr auf der B 31 in Höhe des Klärwerks Friedrichshafen. Durch den zur Unfallzeit herrschenden Sturm knickte ein Laubbaum ab und fiel auf das Auto des in diesem Moment in Richtung Friedrichshafen vorbeifahrenden 40-Jährigen. Das Fahrzeug wurde im Front- und Dachbereich von dem Baum gestreift, hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Pkw-Lenker sowie seine Mitfahrerin blieben unverletzt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf dem Parkdeck 1 des Bodenseecenters in Friedrichshafen. Ein unbekannter Pkw-Lenker beschädigte ein dort abgestelltes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Einbruch und Sachbeschädigung

Nicht unerheblichen Sachschaden richteten am vergangenen Wochenende Unbekannte auf einer Baustelle an der Friedrichshafener Waggershauser Straße an. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Freitag, 10 Uhr, und Montag, 06:45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Bauwagen. Hierdurch wurden sowohl ein Fenster als auch die Türe des Wagens beschädigt, entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Weiterhin warf die Täterschaft zwei Glasscheiben an einem abgestellten Bagger ein. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.300 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0, erbeten.

Friedrichshafen

Diebstahl von Kompletträdern

An insgesamt drei Fahrzeugen entwendeten unbekannte Täter über das vergangene Wochenende im Zeitraum zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 08 Uhr, jeweils alle vier Räder. Die Unbekannten bockten die im Hof eines Autohauses in der Leutholdstraße abgestellten Fahrzeuge auf, montierten anschließend die Kompletträder ab und nahmen sie mit. Neben dem eigentlichen Diebstahlsschaden in nicht bekannter Höhe entstand durch das unsachgemäße Anheben der Fahrzeuge an diesen weiterer Sachschaden, der auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird.

Meckenbeuren

Sachbeschädigung an Pkw

Am Montagnachmittag zwischen 13 und 14:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen blauen Kleinwagen, indem er mittels eines spitzen Gegenstandes Kratzer in den Kotflügel und die Fahrertüre ritzte. Tatort dürfte entweder auf einem Parkplatz im Jasminweg oder auf dem Oskar-von-Miller-Platz gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meckenbeuren zu melden unter Tel. 07542/9432-0.

Kressbronn

Körperverletzung

Zu einem Streit um eine junge Frau, in dessen Verlauf zwei Personen leicht verletzt wurden, kam es am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr in einer Asylbewerberunterkunft in Kressbronn. Der 24-jährige Ex-Freund war mit dem 23-jährigen neuen Freund der Frau aneinander geraten und schlug diesen mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch zog sich der 23-Jährige eine leichte Verletzung zu. Auch die Frau erlitt leichte Verletzungen an einer Hand. Gegen den 24-Jährigen wird nun ermittelt.

Überlingen

Scheibe an Pkw beschädigt

Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro entstand am frühen Dienstagmorgen gegen 04:15 Uhr in der Aufkircher Straße in Überlingen, als ein offenbar betrunkener 50-jähriger Mann aus einer größeren Personengruppe heraus an einem vorbeifahrenden Pkw durch einen Schlag dessen Windschutzscheibe beschädigte. Gegenüber der hinzugezogenen Streifenwagenbesatzung zeigte sich der 50-Jährige unkooperativ, verweigerte zunächst die Angabe seiner Personalien und versuchte im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen fußläufig zu flüchten. Er musste daraufhin vorläufig festgenommen und anschließend zum Polizeirevier gebracht werden. Hier gelang es, die Identität des Mannes über Angehörige zweifelsfrei festzustellen. Gegen ihn wird jetzt ermittelt, er wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Überlingen

Sachbeschädigung an Pkw

Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro richtete ein unbekannter Täter an einem in einem Hofraum in der St.-Johann-Straße abgestellten Pkw an, indem er in der Zeit zwischen Samstag, 08 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, die Beifahrerseite des Fahrzeugs an mehreren Stellen zerkratzte. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Überlingen-Deisendorf

Trunkenheit im Verkehr

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 56-jähriger Pkw-Lenker, welcher einem Zeugen am Montagnachmittag in Deisendorf aufgefallen war, wie er mit seinem Fahrzeug die Absperrung am Narrenbaum leicht streifte und anschließend wegfuhr. Die polizeilichen Ermittlungen zum abgelesenen Kennzeichen führten schließlich zu dem 56-Jährigen, der beim Antreffen durch die Beamten nicht unerheblich alkoholisiert war. In einem Krankenaus wurde daraufhin die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann veranlasst, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. An der Absperrung entstand augenscheinlich kein Schaden.

Uhldingen-Mühlhofen

Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Durch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung auf frischer Tat gestellt werden konnte ein 33-jähriger Mann, welcher zuvor am Dienstag gegen 00:30 Uhr in einen Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Oberuhldingen eingebrochen war. Der Mann hatte sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft und dort zwei Packungen Gummibären gestohlen. Er wurde beim Verlassen des Objekts durch die Polizeibeamten festgenommen. Nach Feststellung der Identität des 33-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser sich Stunden zuvor unerlaubt aus einem psychiatrischen Krankenhaus entfernt hatte. Dorthin wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zurückgebracht.

