Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Alkoholisierter Autofahrer

Deutlich alkoholisiert war ein Autofahrer, auf den eine Streife am Freitag gegen 02.15 Uhr in der Mainaustraße aufmerksam wurde. Nachdem der Mann dies bemerkt haben dürfte, fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit über die Staader- und Lindauer Straße bis in die Birnauer Straße, wo er schließlich eingeholt und kontrolliert werden konnte. Nach einem Atemalkoholtest, der mit rund 1,2 Promille ausgefallen war, veranlassten die Beamten eine ärztliche Blutentnahme und behielten den Führerschein ein. Der Autofahrer muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Konstanz

Verdacht der Drogeneinwirkung

Deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung haben sich bei einem Autofahrer gezeigt, der von einer Streife am Freitag gegen 00.30 Uhr in der Reichenaustraße kontrolliert wurde. Da auch ein anschließender Drogenschnelltest auf Amphetamin positiv reagiert hat, musste sich der 22-Jährige einer Blutentnahme unterziehen und durfte nicht mehr weiterfahren. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, muss sich der Autofahrer wegen des Fahrens unter Drogeneinwirkung verantworten.

Konstanz

Fahrzeug macht sich selbstständig

Nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war am Donnerstagmorgen gegen 09.15 Uhr ein in der Gartenstraße abgestellter VW. Der PKW rollte deshalb vorwärts und prallte dabei gegen einen geparkten Opel. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro.

Konstanz

Gullydeckel ausgehoben

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen unbekannte Täter, die in der Nacht zum Donnerstag in der Max-Stromeyer-Straße, Riedstraße und Karlsruher Straße insgesamt acht Gullydeckel herausgehoben und in der Nähe abgelegt haben. Sieben Deckel konnten aufgefunden und wieder eingesetzt werden. In zwei Fällen fuhren Autofahrer mit ihren Fahrzeugen in die offenen Schächte. Ein Schaden dürfte nach den bisherigen Feststellungen dabei nicht entstanden sein. Die Polizei Konstanz bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07531/995-0, zu melden.

Radolfzell

Randalierer

Mit rund 2,5 Promille war ein 27-Jähriger alkoholisiert, der sich am Freitag gegen 02.30 Uhr unberechtigt in einer Unterkunft für Flüchtlinge in der Kasernenstraße aufgehalten und dort randaliert hat. Der Mann trat dabei eine Tür ein, legte sich in einem Zimmer ins Bett und war nicht mehr bereit das Gebäude zu verlassen, weshalb die Polizei um Hilfe gerufen wurde. Der 27-Jährige wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und zeigte sich dabei zunächst kooperativ. Vor der Durchführung der ärztlichen Gewahrsamsuntersuchung begann er jedoch erneut zu randalieren und musste schließlich aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands unter polizeilicher Begleitung in eine Fachklinik eingeliefert werden. Gegen ihn wird wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.

Radolfzell

Fahrzeug angefahren

Vermutlich beim Vorbeifahren hat am Donnerstag, zwischen 09.15 Uhr und 12.15 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Ekkehardstraße geparkten BMW gestreift und dabei an der linken Heckseite einen Schaden von rund 1500 Euro verursacht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Singen

Beim Abbiegen Roller übersehen

Beim Abbiegen auf einen Parkplatz hat am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr ein 49-jähriger Opel-Fahrer einen auf der Straße Pfaffenhäule entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Zweiradfahrer leicht verletzt und musste zur Untersuchung in das Krankenhaus eingeliefert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro.

Singen

Streitigkeit

Mehrere Streifen rückten am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zum Bahnhofsvorplatz aus, nachdem von dort eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet wurde. Von der angetroffenen Personengruppe wurde mitgeteilt, dass es bereits zuvor mit einer aus rund 10 Personen bestehenden Gruppe im Innenstadtbereich aus noch unklarer Ursache Ärger gegeben habe. Beim erneuten Zusammentreffen am Bahnhof eskalierte der Streit. Dabei wurden zwei noch unbekannte Jugendliche handgreiflich und traktierten einen 14-Jährigen mit Faustschlägen. Er, und eine 16-Jährige, die zu schlichten versuchte, wurden dabei jeweils leicht verletzt. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter mit ihren Begleitern und konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Polizei Singen ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen/A81

Zusammenstoß nach Fahrstreifenwechsel

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr auf der A81 bei der Abfahrt nach Singen entstanden. Ein 62-jähriger, aus Richtung Stuttgart kommender Wohnmobil-Fahrer bewertete die Informationen seines Navis falsch und ordnete sich zunächst auf die Ausleitungsspur in Richtung Mühlhausen-Ehingen ein. Da er tatsächlich die Autobahn an der Abfahrt in Richtung Singen verlassen wollte, versuchte er wieder nach links zu wechseln. Eine dort fahrende 54-Jährige Audi-Fahrerin musste, um einen Zusammenstoß mit dem Wohnmobil zu verhindern, deshalb stark abbremsen. Der 21-jährige Lenker eines nachfolgenden Klein-LKW konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte mit seinem Fahrzeug in das Heck des haltenden Audis. Die Beteiligten blieben unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden.

Engen

Dreifacher Blechschaden

Dreifacher Blechschaden in Höhe von rund 13.000 Euro ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Hegaustraße entstanden. Ein 50-jähriger Lenker eines Fiat bemerkte zu spät, dass eine vorausfahrende Dacia-Fahrerin nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Er prallte mit seinem Fahrzeug in das Heck des Dacia, der dadurch auf einen VW Golf aufgeschoben wurde. Die Beteiligten blieben unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Fiat musste abgeschleppt werden.

Stockach

Verdacht der Drogeneinwirkung

Unter Drogeneinfluss dürfte ein 19-jähriger Autofahrer gestanden sein, der am Donnerstag gegen 20.15 Uhr von Zollbeamten bei einer gemeinsamen Kontrollaktion mit Beamten der Bundespolizei und des Polizeireviers auf der B313 bei Mühlweiler angehalten und kontrolliert wurde. Nachdem ein Drogenvortest auf Cannabis und Amphetamine positiv ausgefallen war, übernahmen die Beamten des Polizeireviers Stockach den Heranwachsenden und veranlassten eine ärztliche Blutentnahme. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, erwartet den 19-Jährigen eine Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Sicher ist ihm eine Anzeige wegen Drogenbesitz, da eine geringe Menge Cannabis bei ihm aufgefunden wurde.

Stockach

Quad unterschlagen

Ein unbekannter Jugendlicher zeigte Interesse an einem im Internet zum Verkauf angebotenen Quad im Wert von 650 Euro und erschien am Donnerstagnachmittag zur Besichtigung beim Verkäufer. Nach einer Probefahrt auf dessen Privatgrundstück fuhr der Unbekannte mit dem nicht zugelassenen Gefährt über die Hansjakobstraße und von dort in Richtung Sportplatz ohne zu bezahlen davon. Der etwa 16-Jährige trug helle Jeans und eine schwarze Windjacke mit Kapuze. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt und zum Verbleib des Quad der Marke Dinlio, Model Masai, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Stockach

Pedelec prallt gegen PKW

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, bei dem am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr ein 30-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Nach seinen Schilderungen wurde der Zweiradfahrer, der die Talstraße in Richtung Weißmühlenstraße befahren hat, kurz vor deren Einmündung von einem dunklen BMW überholt. Unmittelbar danach scherte der BMW wieder nach rechts ein und bremste stark ab, worauf auch der Pedelec-Fahrer stark bremsen musste, dabei vermutlich mit dem Fahrrad auch den PKW berührte und schließlich auf die Fahrbahn stürzte. Der Radfahrer zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern, fuhr der unbekannte BMW-Lenker davon. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, oder Hinweise zu dem möglicher Weise durch den Zusammenstoß am Heck beschädigten BMW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Schmidt

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell