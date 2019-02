POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Friedrichshafen

Brand eines Neubaus

Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro entstand bei einem Brand in der vergangenen Nacht um 01.35 Uhr in der Waltenweilerstraße. Ein Zeuge beobachtete, dass es auf dem Balkon des unbewohnten Neubaus brannte. Die Feuerwehren aus Friedrichshafen, Ailingen und Ettenkirch konnten das Feuer, das mittlerweile auch auf die Fassade übergriff, löschen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Zur Brandursache können derzeit noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Die diesbezüglichen polizeilichen Ermittlungen sind aufgenommen.

Tettnang-Walchesreute

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Möglicherweise aufgrund eines medizinischen Notfalls kam es am gestrigen Abend gegen 19.40 Uhr auf der Tettnanger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person schwer verletzt wurde und Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe entstand. Ein 49-jähriger Pkw-Lenker befuhr die L 333 von Tettnang kommend in Richtung Walchesreute. Am Ortseingang überfuhr er zunächst eine Verkehrsinsel. Im weiteren Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein geparktes Fahrzeug und schob dieses gegen ein Garagentor. Der 49-Jährige wurde nach notärztlicher Behandlung umgehend in ein Klinikum verbracht.

