Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

--

Friedrichshafen

Küchenbrand

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am heutigen Freitag gegen 11.15 Uhr in einer Gaststätte in der Friedrichstraße zu einer Fettexplosion, die einen Brand auslöste. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 32-jähriger Angestellter nach der Reinigung eine eingebaute Fritteuse befüllt, als es zu der Fettexplosion kam. Hierdurch verletzte sich der 32-Jährige am Unterarm sowie im Gesicht und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen konnte den Brand rasch löschen und lüftete die Gaststätte. Für die Restaurant-Angestellten und Bewohner des Hauses bestand keine Gefahr. Durch den Brand entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauern an.

