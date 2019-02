POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Krauchenwies

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 12.00 Uhr an der Einmündung der Straße "Am Gipfele" / "Unter Mühle" (L 456). Ein 84-jähriger Mann wollte von der Straße "Am Gipfele" kommend nach rechts in die Landesstraße einbiegen. Nachdem dieser anfuhr, richtete ein nachfolgender 22-jähriger Seat-Fahrer sein Augenmerk nach links, erkannte daher zu spät, dass der ältere Mann wieder angehalten hatte und prallte gegen das Heck des VW. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Bad Saulgau

Farbschmierereien

Ein unbekannter Täter besprühte mit schwarzer Farbe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Wand eines Schulgebäudes in der Geschwister-Scholl-Straße mit dem Schriftzug "348 ganze Nacht wach!". Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu informieren.

Mengen

Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 6.000 Euro ereignete sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung Pfullendorfer Straße / Zeppelinstraße. Ein 51-jähriger Autofahrer war von der Zeppelinstraße kommend nach rechts in die Pfullendorfer Straße eingebogen und hatte hierbei einen 61-jährigen Lkw-Lenker übersehen, welcher die Straße stadteinwärts befuhr. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Mengen

Arbeitsunfall

Schwere Verletzungen hat Freitagnacht gegen 00.15 Uhr ein 33-jähriger Mann bei Arbeiten in einer Firma in der Lothringer Straße erlitten. Der Mann war auf einem Elektro-Hubwagen sitzend rückwärts gefahren und hatte beim Einlenken die sogenannte Arbeitsameise mit einer Metallbox verkantet. Hierbei wurde sein rechter Fuß zwischen Hubwagen und der Box eingeklemmt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

