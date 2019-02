POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Friedrichshafen

Einbruch

Zutritt über ein Fenster hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Restaurant in der Charlottenstraße verschafft und die Räume vermutlich nach Bargeld und anderen Wertgegenständen durchsucht. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Dennoch beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Pkw mit zwei möglichen Tatorten

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am Mittwoch zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr am Hohenstaufenplatz oder auf dem Parkplatz Hinterer Hafen begangen wurde. Ein unbekannter Täter zerkratzte die Motorhaube und Fahrerseite eines dort abgestellten Hyundai. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, entgegen.

Tettnang

Arbeitsunfall

Schwere Verletzungen hat am Donnerstag gegen 11.00 Uhr ein 42-jähriger Mann bei Gartenbauarbeiten in der Karlstraße erlitten. Der Baggerfahrer wollte mit der Schaufel des Baggers ein etwa vier Meter langes Fundament bewegen. Dieses kippte jedoch auf den Bagger, durchschlug die Frontscheibe und verbog die Bedienhebel im Führerhaus, wodurch das linke Bein des Mannes eingeklemmt wurde. Nachdem der Verletzte von der Polizei und den Rettungskräften aus seinem Fahrzeug geholt worden war, wurde er nach einer ersten Behandlung durch den Notarzt vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gefahren.

Langenargen

Verkehrsunfall

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 11.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf der K 7706. Ein 83-jähriger Autofahrer befuhr die Kreisstraße von Mückle in Richtung Oberdorf und wollte ein vorausfahrendes Unimog-Gespann überholen. Als er sich bereits auf gleicher Höhe mit dem Unimog befand, zog der 47-jährige Lenker des Gespanns nach links, um in einen Feldweg abzubiegen, und kollidierte mit dem Pkw. Beide Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren, mussten abgeschleppt werden.

Markdorf

Einbruch

Mit brachialer Gewalt hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zutritt in ein Ärztehaus in der Bahnhofstraße verschafft und Türen zu einer Apotheke und mehreren Arztpraxen aufgehebelt. Anschließend durchsuchte der Unbekannte die Räume und entwendete einen geringen Bargeldbetrag. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Der Polizei liegt folgende Täterbeschreibung vor: männlich, etwa 185 cm groß, schlanke Figur, trug eine Bluejeans und ein Kapuzenshirt, weiße Turnschuhe sowie dunkle Handschuhe. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, zu wenden.

Markdorf

Vom Brems- auf das Gaspedal gerutscht

Rund 20.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 10.00 Uhr in der Straße "Am Stadtgraben" entstanden. Ein 74-jähriger Autofahrer rutschte bei seinem Automatikfahrzeug vom Bremspedal auf das Gaspedal und streifte dabei drei auf einem Parkplatz abgestellte Pkw.

