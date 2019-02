Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

--

Leutkirch

Unterschiedliche Unfallversionen

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 16.30 Uhr bei den Bahnhofsarkaden ereignet hat und bei dem ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro entstanden ist. Der 78-jährige Lenker eines Pkw war rückwärts aus einer Parklücke gestoßen und mit dem Auto einer 56-jährigen Frau zusammengestoßen. Wie der Autofahrer der Polizei schilderte, sei er nur zur Hälfte aus der Parklücke herausgefahren und habe dann angehalten, als er den Pkw der Frau bemerkte. Diese gab jedoch an, der 78-Jährige sei rückwärts gegen ihr Fahrzeug gefahren und sie habe den Unfall nicht mehr verhindern können. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, insbesondere ein Zeuge, der laut den Beteiligten an der Unfallstelle war, dessen Namen sie aber beide nicht notiert hatten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.

Sauter

07531/995-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell