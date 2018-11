POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) -

Konstanz

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte am Montag gegen 20.00 Uhr die Heckscheibe eines in der Oberlohnstraße auf dem Parkplatz der Firma Aldi abgestellten weißen Renault Clio. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Verkehrsunfall

Einen Sachschaden von rund 7.000 Euro verursachte ein 21-jähriger BMW-Fahrer am Dienstagmorgen gegen 02.00 Uhr am Bodanplatz. Der junge Mann war mit seinem Fahrzeug die Bodanstraße in Richtung Bahnhofstraße gefahren, geriet vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einer am rechten Fahrbahnrand stehenden Straßenlaterne. Diese wurde beim Aufprall komplett zerstört, am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten außerdem komplett abgefahrene Hinterreifen feststellen.

Radolfzell

Verkehrsunfall

Rund 20.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 20.00 Uhr an der Einmündung Konstanzer Straße / Amriswiler Straße ereignet hat. Ein 30-jähriger Audi-Lenker befuhr die Konstanzer Straße stadteinwärts, bog links in die Amriswiler Straße ein und übersah vermutlich aufgrund Unachtsamkeit die entgegenkommende 44-jährige Toyota-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Engen

Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Freitag, 20.00 Uhr, bis Samstag, 17.00 Uhr, ein am Imbisswagen auf dem Edeka-Parkplatz in der Hegaustraße angebrachtes Werbesymbol in Form einer Wurst. Das 2,50 Meter lange Werbesymbol hat einen Wert von 400 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Engen, Tel. 07733/940922, zu informieren.

Engen

Gefährliche Körperverletzung

Ein 21-jähriger iranischer Staatsangehöriger trat am Montag gegen 11.30 Uhr in der Breitestraße die Türe zu einem Büro in der Asylbewerberunterkunft ein, in dem sich zwei Mitarbeiterinnen des Landratsamtes Konstanz aufhielten. Um vermutlich einer Forderung etwas Nachdruck zu verleihen, warf er zwei Stühle in Richtung der beiden Frauen. Nur durch Glück traf keiner der Stühle und es wurde niemand verletzt. Noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich der aggressive Mann in sein Zimmer begeben. Er wurde vorläufig festgenommen und in die Gewahrsamseinrichtung gebracht.

Singen

Diebstahl aus Pkw

Ein unbekannter Täter schlug am Montag zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr in der Majo-Scherer-Straße auf dem Tittisbühlschule Parkplatz das Fahrerfenster eines dort abgestellten VW Touran mit einem Vierkantholz ein und entwendet aus dem Inneren eine schwarze Umhängetasche. In der Tasche befanden sich ein Handy sowie ein Geldbeutel mit mehreren hundert Euro Bargeld. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Kratzer

