POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Gammertingen

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 12.15 Uhr in der Albstraße ereignet hat. Ein 57-jähriger Radfahrer war in Richtung Gammertingen auf dem auf der Fahrbahn markierten Radweg unterwegs, als ihn ein Auto in einer langgezogenen Linkskurve in Bronnen überholte. Beim Einscheren des Pkw kam es zu einem leichten Streifvorgang mit dem Zweiradfahrer, wodurch dieser stürzte. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Nach der ersten notärztlichen Versorgung am Unfallort wurde der leicht verletzte Radfahrer mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, zu melden.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Zu einem Unfall mit Sachschaden von etwa 1.000 Euro kam es im Zeitraum vom 27. Juni bis 05. Juli in der Kinzelmannstraße, als ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Rangieren gegen eine Fassade eines neuen Einfamilienhauses prallte. Bei dem Unfall wurde das Rücklicht des unbekannten Fahrzeuges beschädigt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden von über 4.000 Euro ist am Freitagmorgen gegen 11.30 Uhr auf der L 277 bei einem Verkehrsunfall entstanden. Ein 37-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Landesstraße Richtung Bingen. Kurz hinter dem Kreisverkehr an der Fußgängerfurt kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und anschließend von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen.

Pfullendorf

Betrunken Unfall verursacht

Leicht verletzt und ein Sachschaden von über 10.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen gegen 05.30 Uhr in der Otterswanger Straße. Ein 30-jähriger Fiat-Fahrer war in Richtung Pfullendorf unterwegs und fuhr geradeaus über den Kreisverkehr. Hierbei beschädigte er zwei Verkehrszeichen und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach einem Atemalkoholtest, der rund 2,0 Promille ergab, untersagten die Beamten die Weiterfahrt des Mannes, veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein. Das Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert.

