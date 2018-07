POL-KN: Verkehrsunfall

Kißlegg (ots) - Zwei leicht verletzte Personen sowie rund 20.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen am Donnerstag gegen 22.30 Uhr auf der A 96. Die Besatzung des Polizeifahrzeuges hatte aus Richtung Wangen kommend zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd zu einem unbekannten Fahrzeuglenker aufschließen und diesen kontrollieren wollen, weil dieser zuvor trotz starken Regens mit hoher Geschwindigkeit einen Zeugen überholt hatte. Hierbei geriet der 34-jährige Fahrer des Streifenwagens allerdings ins Schleudern und kam nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab, wo sich das Dienstfahrzeug auf dem rechten Seitenstreifen überschlug. Die durch den Unfall leicht verletzten Beamten wurden von hinzugerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der total beschädigte Streifenwagen musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Personen, die Hinweise zum Fahrer des überholenden Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, 07733/9960-0, in Verbindung zu setzen.

