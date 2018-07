POL-KN: Fischsterben

Salem (ots) -

Etwa 75.000 Trüschen einer Satzfischzuchtanlage sind am vergangenen Wochenende in der Dorfbachstraße in Salem-Rickenbach aus bislang unbekannter Ursache verendet. Bei den Ermittlungen der Polizei und Verantwortlichen des Landratsamtes wurden auch im vorbeifließenden Ortsbach, aus dem die Fischzuchtanlage mit Frischwasser versorgt wird, auf einer Länge von rund 100 Metern rund 50 verendete Bachforellen und -schmerlen am Bachgrund festgestellt. Durch den Komplettverlust des Fischbestandes entstand dem Betreiber der Zuchtanlage ein Schaden von über 50.000 Euro. Zur Klärung der Ursache des Fischsterbens wurden entsprechende Wasserproben erhoben, die das Landratsamt untersuchen lässt. Einige der verendeten Fische befinden sich zur Untersuchung beim Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf.

