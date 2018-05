POL-KN: Pressemeldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Konstanz

Verletzungen an der Hand zog sich ein 30-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag gegen 09.30 Uhr in der Konstanzer Konzilstraße auf Höhe der Einmündung der Gymnasiumgasse zu. Der Radler war auf dem Fahrradstreifen in Richtung alte Rheinbrücke unterwegs, als ihm ein Pkw entgegenkam und beim Abbiegen nach rechts in die Gymnasiumgasse die Vorfahrt nahm. Der Radler konnte dem Pkw zwar ausweichen und hier eine Kollision verhindern, stieß allerdings im Zuge des Ausweichmanövers an eine Hauswand und stürzte. Vor Ort einigten sich beide Parteien zunächst ohne polizeiliche Unfallaufnahme und auch ohne gegenseitig die Personalien auszutauschen. Bei einer späteren ärztlichen Untersuchung wurde bei dem Radfahrer jedoch eine nicht ganz unerhebliche Handverletzung festgestellt, welche ihn letztendlich dazu bewog, den Verkehrsunfall nachträglich bei der Polizei zu melden. Der mutmaßliche Unfallverursacher war mit einem blauen Hyundai Pickup unterwegs, Zeugen des Verkehrsunfalls werden jetzt gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Singen

Von mehreren Personen niedergeschlagen wurde ein 22-jähriger Mann am frühen Samstagmorgen kurz vor 2 Uhr vor dem Eingang eines Schnellrestaurants in der Singener Industriestraße. Zeugenaussagen zufolge traten die Männer auch noch auf den 22-Jährigen ein, als dieser schon am Boden lag. Erst als sich der Angegriffene in das Schnellrestaurant rettete, ließen die bislang Unbekannten von ihm ab. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Tatverdächtigen sowie zum Grund der Auseinandersetzung dauern an, eine Auswertung der an der Tatörtlichkeit vorhandenen Videoüberwachung steht hierzu noch aus.

Hilzingen

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 58-jähriger Mann, welcher am Freitagabend in Weiterdingen auffiel, als er mit einer Kettensäge Bäume fällte, welche ungesichert auf die Straße fielen. Nachdem der auch deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende Mann beim ersten Mal durch die hinzugerufene Polizeistreife aufgefordert worden war, weiteres Arbeiten mit seiner Motorsäge in diesem Zustand zu unterlassen, diese Aufforderung aber ignorierte, musste er schließlich in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte sich der 58-Jährige und beleidigte die Polizeibeamten fortlaufend. Auf richterliche Anordnung musste der Mann die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

