POL-KA: (KA) Stutensee - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Mit der Festnahme eines 17-jährigen Autofahrers endete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Verfolgungsfahrt der Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine Polizeistreife den Jugendlichen gegen 23:55 Uhr in der Stefanstraße in Waghäusel einer Verkehrskontrolle unterziehen. Offenbar ignorierte er die Anhaltesignale der Polizeibeamten und flüchtete in einem Fiat 500 in Richtung ...

