Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall unter der Beeinflussung von Alkohol verursacht

Karlsruhe (ots)

Ein 36-jähriger Mann verursachte am Freitag, gegen 20:20 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 36, Höhe der Ausfahrt Neureut-Süd. Er war unter der Beeinflussung von Alkohol und ohne gültigen Führerschein unterwegs und kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der Mann kollidierte mit einem Straßenschild und mit zwei Bäumen und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle und konnte wenig später durch die eingesetzten Polizeibeamten in einem Straßengraben vorgefunden werden. Wie ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest aufzeigte, hatte der 36-Jährige über 0,5 Promille intus. Der Mann wurde aufgrund seiner Veletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

