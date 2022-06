Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnung

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstag gegen 23.30 Uhr und Sonntag 00.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Morgenstraße in Karlsruhe ein.

Vermutlich durch ein Fenster gelangten Einbrecher in die Wohnung einer jungen Frau und entwendeten dort mehrere Elektrogeräte. Die Bewohnerin befand sich während des Einbruchs offenbar mit ihrem Hund nicht zu Hause. Die Höhe des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer 0721/666-3411 zu wenden.

Dennis Krull, Pressestelle

