Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrüche in Kleingartenanlagen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Wochenende in mehrere Gartenhäuser in Kleingartenanlagen in Grötzingen und Karlsruhe ein und entwendeten Werkzeuge und ein Fahrrad.

In der Nacht von Freitag auf Samstag zerschnitten unbekannte Täter einen Maschendrahtzaun der Kleingartenanlage "Sandäcker" in Grötzingen. Mit scheinbar unterschiedlichen Werkzeugen hebelten sie offenbar mehrere Gartenhäuser auf und entwendeten Werkzeuge und alkoholische Getränke. Die Höhe des Diebesgutes sowie des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Auch der Kleingartenverein "Am Reitschulschlag" geriet am Wochenende ins Visier der Einbrecher. In der Zeit zwischen Samstag gegen 18.00 Uhr und Sonntag 16.00 Uhr brachen Unbekannte ein Gartenhaus auf, stahlen ein Pedelec und ließen wohl ein Fahrrad zurück. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell