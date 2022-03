POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Ein 32-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16.45 Uhr auf Höhe der Einmündung der Grünwinkler Straße in die Litzenhardtstraße in Karlsruhe leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog eine Autofahrerin von der Litzenhardtstraße in die Grünwinkler ...

mehr