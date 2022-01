Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Pfinztal-Söllingen: Brand einer Scheune

Pfinztal-Söllingen (ots)

Aus bislang unklarer Ursache kam es zum Brand einer Scheune in der Hauptstraße in Pfinztal-Söllingen. Das Feuer griff schnell auf den Dachstuhl der Scheune über. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Pfinztal konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindert werden. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden vom Polizeiposten Pfinztal geführt. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an den Polizeiposten Pfinztal unter Tel. 0721-4539227.

Alexander Harsch

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell