Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn- Wer hatte grün? - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Keine Einigkeit herrschte zwischen zwei

Verkehrsteilnehmern, die am Mittwochabend in einen Unfall im Kreuzungsbereich Hauptstraße Ecke Badstraße verwickelt waren.

Ein 51-jähriger VW-Fahrer war gegen 19:50 Uhr auf der Badstraße unterwegs und wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei prallte er mit einem in Richtung Stettfeld fahrenden Audi zusammen. Beide Autofahrer gaben an, bei Grün gefahren zu sein.

Der durch den Unfall entstandenen Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Personen wurden glücklicherweise bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.

Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253 80260, zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell