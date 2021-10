Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bruchsal - Autofahrer übersieht Fahrradfahrer

Bruchsal (ots)

Ein 36-jähriger Autofahrer touchierte am Sonntag gegen 17 Uhr beim Ausfahren aus dem an der Kreuzung Hans-Thoma-Straße/Württemberger Straße befindlichen Parkplatz einen 15-jährigen Fahrradfahrer. Der Jugendliche stürzte in der Folge, erlitt glücklicherweise aber wohl nur leichte Verletzungen. Nach eigenen Angaben des Pkw-Fahrers hatte er den Jugendlichen offenbar übersehen.

Luca Gamer, Pressestelle

