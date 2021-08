Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Trio überfällt Tankstelle

Karlsdorf-Neuthard (ots)

Drei maskierte, mit einem Baseballschläger und Schlagstock bewaffnete sowie mit Sturmhauben maskierte Täter haben am Sonntag gegen 03.45 Uhr eine in der Neuwiesenstraße in Karlsdorf gelegene Tankstelle überfallen. Das noch unbekannte Trio erbeutete lediglich Münz- und Scheingeld im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die in der Folge eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ergebnislos.

Die Täter zwangen die 21 Jahre alte Bedienstete im Verkaufsraum, die Kasse zu öffnen. Die Beute verstauten sie in einem mitgeführten schwarzen Rucksack und flüchteten in Richtung der Neuwiesenstraße. Die junge Frau blieb bei dem Überfall zumindest äußerlich unverletzt.

Alle drei Täter werden auf ein Alter von 18 bis 25 Jahren und einer Größe von 170 bis 175 cm geschätzt.

Einer der Männer trug einen schwarzen Pulli der Marke "Nike" mit weißer Aufschrift sowie eine schwarze Hose der Marke "Adidas" mit den dafür typischen weißen Streifen.

Der zweite Täter trug gleichfalls ein schwarzes Oberteil mit schwarzer Hose und seitlich einem dicken weißen Streifen, dazu schwarze Schuhe mit weißer Sohle.

Ein weiterer Komplize trug eine schwarze "Zip-Jacke" der Marke "Adidas" mit weißen Streifen an den Schultern, eine schwarze Hose nebst weißen Schuhen der Marke "Nike".

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen inne und bittet um Zeugenhinweise.

Insbesondere zwei Personen werden in diesem Zusammenhang gebeten sich zu melden: Insbesondere ein Mann, der sich bis gegen 02.40 Uhr am Spielautomat aufhielt und eine Frau, die geraume Zeit vor der Tat Zigaretten kaufte.

Zeugenmeldungen nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell