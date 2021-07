Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Ettlingen - Unbekannte männliche Leiche in Alb aufgefunden

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmorgen wurde die Leiche einer bislang unbekannten männlichen Person in der Alb bei der Mühlenstraße aufgefunden. Wie der Mann zu Tode kam ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei entdeckten kurz vor 9 Uhr Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Ettlingen bei Entsorgungsarbeiten von Treibgut den Leichnam in Höhe der Fischtreppe. Der Tote war unbekleidet und dem Anschein nach ist von einer längeren Liegezeit auszugehen. Der Mann war mittleren Alters, ca. 180 cm groß, mutmaßlich Farbiger und hatte eine markante Irokesenfrisur mit seitlich kurzrasiertem Haar. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Bislang ergaben sich jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Wer Hinweise zur beschriebenen Person geben kann oder in diesem Zusammenhang entlang der Alb bis hin zu den Albtalgemeinden etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen. Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell