POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots)

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagmittag den Balkon einer Erdgeschosswohnung in der Bert-Brecht-Straße in Karlsruhe-Daxlanden überwunden und anschließend die Tür aufgehebelt. Er drang daraufhin in die Innenräume ein, wo er zwar Spuren hinterließ, jedoch nach den bisherigen Erkenntnissen keine Gegenstände mitnahm. Ob er bei der Tatausführung womöglich gestört wurde ich nicht bekannt. Die Polizei Karlsruhe-West bittet um Zeugenhinweise unter 0721 / 666-3611.

