Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Pfinztal - Mann verletzt nach Unfall mit Schwarzwild

Karlsruhe (ots)

Ein schwerer Unfall mit einem Wildschwein ereignete sich am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 293 zwischen Berghausen und Jöhlingen. Der Autofahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Auto die B 293 von Berghausen in Richtung Jöhlingen. Plötzlich kreuzte ein Wildschwein seinen Weg, wurde vom Auto erfasst und getötet. Am Fahrzeug des Mannes löste durch den Aufprall der Fahrerairbag aus und verletzte ihn an der Schulter. Er musste zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das getötete Wildschwein wurde durch den Jagdpächter abgeholt.

Am Pkw des 27-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Heike Umminger, Pressestelle

