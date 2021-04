Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

(KA) Karlsruhe - 37-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Mittwoch ein 37-jähriger deutscher Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Dem Beschuldigten wird bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wurde am Dienstag die Wohnung des Beschuldigten in Graben-Neudorf durchsucht. Dabei haben Beamte der Kriminalpolizei ca. 500 Gramm Amphetamin, 150 Gramm Marihuana, 116 Ecstasy-Tabletten, geringe Mengen Kokain sowie einen geladenen Gasdruckrevolver und eine Armbrust mit Metallpfeilen aufgefunden und sichergestellt.

