Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Malsch - Mehrfamilienhaus nach mutmaßlicher Brandlegung in Vollbrand - Zwei Verletzte - 88-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Malsch (ots)

Hoher Sachschaden und zwei verletzte Personen waren am Dienstagabend beim Vollbrand eines Mehrfamilienhauses in Malsch in der Straße Am Federbach zu verzeichnen, der nach ersten Erkenntnissen der Polizei vorsätzlich gelegt wurde.

Nachbarn hatten gegen 20.30 Uhr das Feuer gemeldet, das sich in dem größeren Gebäude rasch bis zum Dachgeschoss ausbreitete. Die Feuerwehren aus Malsch, Ettlingen und Durmersheim eilten mit rund 90 Einsatzkräften vor Ort und leiteten Löschmaßnahmen ein. Zusätzlich kamen von den Rettungsdiensten insgesamt 26 Kräfte und ein Notarzt hinzu.

Insgesamt 27 Bewohner aus dem Brandobjekt und der Nachbarschaft mussten in Sicherheit gebracht werden und kamen vorübergehend im Bürgerhaus unter.

Wohl zu Beginn des Brandgeschehens, das mutmaßlich von einem 88 Jahre alten Bewohner vorsätzlich gelegt worden sein soll, wurden auch die 57-jährige Tochter und deren 60 Jahre alter Ehemann leicht verletzt.

Der Senior entfernte sich anschließend mit einem Pkw von der Örtlichkeit und konnte im Zuge einer Polizeifahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, festgenommen werden. Bezüglich des genauen Tathergangs dauern aktuell die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei noch an.

Derzeit sind die Feuerwehren noch mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Unter anderem galt es auch, eine Gasleitung aus Sicherheitsgründen abzusperren.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell