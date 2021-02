Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Ein silberner Audi R8 überholte am Montag, gegen 18:40 Uhr, mehrere Autos in Oberderdingen. Nach dem Einschervorgang mussten einige Fahrzeuge abbremsen um einen Unfall zu vermeiden. Nach Zeugenangaben befuhr ein Audi die Flehinger Straße in Oberderdingen in Richtung Flehingen. Vor dem Kreisel zum Ortsausgang überholte der Fahrer mehrere Fahrzeuge und scherte vor dem Kreisel vermeintlich äußerst knapp ein. Lediglich das Bremsen der überholten Autos verhinderte ein Zusammenstoß. Kurz darauf befuhr der Audi den Kreisel mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen den Kreisverkehr in Richtung Oberderdingen. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise unter 07252/50460.

