Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung unter Jugendlichen - Pressemitteilung Nr. 2

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 19.40 Uhr in der Schulstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4825811

Erste Ermittlungen am Abend ergaben, dass ein 20 und ein 25-Jähriger mit zwei Männern im Alter von 28 und 30 Jahren vor einem Imbiss in Streit gerieten. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung wobei der 30-Jährige durch einen Messerstich verletzt wurde. Zudem soll von einem der Beteiligten mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden sein. Hiernach flüchteten der 20 und 25-Jährige vom Tatort, stellten sich jedoch wenig später der Polizei. Der durch einen Messerstich verletzte 30-Jährige wurde noch in der Nacht in einem Krankenhaus behandelt; eine Lebensgefahr bestand nach ersten Einschätzungen nicht.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen gegen alle Beteiligten aufgenommen. Die Beamten der Zentralen Kriminaltechnik wurden zur Spurensicherung am Tatort eingesetzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell