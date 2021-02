Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung auf der B35 bei Helmsheim

Helmsheim (ots)

Am 12.02.2021 gg. 17:20 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw die B35 aus Bruchsal kommend in Richtung Bretten. Kurz nach dem Ortsausgang Helmsheim kamen dem jungen Mann und anderen Verkehrsteilnehmern im Gegenverkehr ein Pkw entgegen, welcher komplett auf der falschen Fahrbahnseite fuhr. Infolge dieses Fehlverhaltens mussten der 23-jährige Mann und andere Fahrzeugführer dem Falschfahrer ausweichen um einen Unfall zu vermeiden. Bei dem unbekannten Pkw soll es sich um einen weißen Kombi der Marke Skoda oder Audi mit Karlsruher Kennzeichen handeln. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Tel. Nr. 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Alexander Harsch, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell