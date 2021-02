Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Karlsruhe (ots)

Eine Streife wurde am Mittwoch gegen 19.30 Uhr zu einer Tankstelle in der Killisfeldstraße gerufen, da dort ein 57-Jähriger Mitarbeiter beleidigt und Waren aus den Auslagen genommen hatte. Bei der Sachverhaltsabklärung stellten die Beamten fest, dass der 57-Jährige ein neues hochwertiges Fahrrad dabeihatte. Der Mann gab dann an, das Fahrrad kurz zuvor aus den Ausstellungsräumen eines Autohauses gestohlen zu haben. Das Fahrrad wurde sichergestellt und zum Autohaus zurückgebracht. Der Beschuldigte muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell