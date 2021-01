Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Versuchter Einbruch in Unternehmen

Karlsruhe (ots)

Zwischen Freitagabend gegen 18:00 Uhr und Montagmorgen gegen 08:55 Uhr versuchten bislang Unbekannte vergeblich in ein Unternehmen in der Unterdorfstraße in Kirrlach einzubrechen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Einbrecher das Schloss der Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Da das Vorhaben misslang, flüchteten sie. Am Schloss entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 100 Euro.

