POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin von Pkw erfasst

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin von einem Pkw erfasst wurde, kam es am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 9659. Die 24-jährige Radlerin wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Gegen 10:30 fuhr die 61-jährige Unfallverursacher von der Anschlussstelle der Bundesautobahn 5, Karlsruhe-Durlach aus Richtung Süden kommend und wollte auf die K 9659 in Richtung Karlsruhe-Durlach fahren. Hierbei übersieht sie die von links kommende Fahrradfahrerin, welche auf dem Radweg von Karlsruhe in Richtung Durlach fuhr. Die 24-Jährige wurde vom Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Eine Mitnahme in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beträgt zirka 500 Euro.

