POL-KA: Rheinstetten - Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus in der Wilhelm-Röntgen-Straße in Rheinstetten wurde am Montag, zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr, eingebrochen.

Ein bislang unbekannter Täter hebelte die Terrassentür des Einfamilienhauses mit einem unbekannten Werkzeug auf und gelangte so ins Gebäudeinnere. In den Wohnräumen wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt. Entwendet wurde Bargeld und einige Schmuckstücke.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

