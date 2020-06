Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzen Person

Klütz (ots)

Am 02.06.2020 gegen 21:00 Uhr kam es auf der L01 zwischen Klütz und Wohlenberg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 33-jährigen PKW Fahrerin und einer 34-jährigen Motorradfahrerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte der beteiligte PKW auf der geraden Landstraße zu einen Überholmanöver an. Das entgegenkommende Motorrad wurde von der Fahrerin nicht wahrgenommen. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß, in Folge dessen die Motorradfahrerin mit dem hinzugerufenen Rettungshubschrauber nach Lübeck ins Krankenhaus geflogen werden musste. Die Fahrerin des Motorrades verletzte sich schwer, es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Lebensgefahr. Im Auftrag Tom Freimann Polizeikommissar Polizeirevier Grevesmühlen

