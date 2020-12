Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Einbrecher löst Alarm aus

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Donnerstag, den 24.12.2020, wurde gegen 20:10 Uhr der Einbruchsalarm in einem Supermarkt in der Pforzheimer Straße in Bretten ausgelöst.

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hatte sich nach Ladenschluss vermutlich in der Kundentoilette eingeschlossen und bewegte sich schließlich in den Räumlichkeiten des Supermarktes. Das Gebäude wurde umstellt. Der Einbrecher konnte jedoch vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Entsprechende Spuren wurden sichergestellt und vorhandenes Videomaterial ausgewertet.

Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

- Männliche Person - Etwa 40-50 Jahre alt - Circa 180 cm groß - Kurze schwarze Haare mit auffälligen Geheimratsecken - Südländisches Aussehen - Trug einen schwarzen Schal, einen grünen Wintermantel mit Kapuze, eine schwarze Cargohose mit seitlichen Beintaschen und graue Sneaker

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07252/5046-0, mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell