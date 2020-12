Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen - Frontscheibe eines Pkw zerstört - Polizei sucht Zeugen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

In der Hildastraße in Ettlingen wurde am Dienstag, zwischen 10 und 12 Uhr, die Frontscheibe an einem geparkten Pkw zerstört.

An zwei Stellen wurde die Scheibe derart beschädigt, dass entweder mit einem Stichwerkzeug oder einem runden Gegenstand hantiert wurde. Das Fahrzeug, Marke Toyota, war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 0243/32000 entgegen.

Heike Umminger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

